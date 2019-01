Giuliani afirma que conversaciones sobre la Torre Trump en Moscú continuaron hasta la elección en 2016

Las conversaciones entre Donald Trump y empresarios rusos para la posible construcción de un rascacielos en Moscú continuaron durante la campaña electoral de 2016 y hasta la elección presidencial , según aseguró este domingo su abogado, Rudolph Giuliani, en una entrevista con la cadena el diario The New York Times .

"No sé si pasó o no pasó. Puede ser un privilegio abogado-cliente si ocurrió. Pero no tengo conocimiento de que haya hablado con él, yo no estaba allí entonces", dijo Giuliani que remató: "¿Y qué si le hablaba de ello?