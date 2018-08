Fotografía interactiva: los pasantes casi todos blancos de Trump comparados con la diversidad de la era Obama

En 2017 los medios fueron invitados a fotografiar a los pasantes del período de verano en la Casa Blanca, y en la primavera de 2018, la fotografía de los jóvenes fue distribuida por la prensa oficial. Las críticas a la selección de los que han tenido la oportunidad de formarse directamente con el equipo de gobierno e impulsar sus nacientes carreras políticas no se hicieron esperar: a diferencia de los pasantes que trabajaron con Barack Obama, los de la administración Trump son casi todos hombres blancos.

La imágen del más reciente grupo, que realizó su pasantía de verano entre el 30 de mayo y el 10 de agosto de 2018, aún no ha sido publicada oficialmente, pero fue filtrada por la publicación Vox . La comparamos con una fotografía de los pasantes que trabajaron en 2013 con Barack Obama:

The White House

Desde la selección del primer gabinete, Donald Trump ha sido criticado por la falta de diversidad. El equipo inicial de su administración estaba compuesto por 24 funcionarios, sólo cuatro de ellos mujeres y cuatro hombres no blancos. Es el primer gabinete con más hombres blancos desde Ronald Reagan, según The New York Times.