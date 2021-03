Líder de los Proud Boys dice que fue "un error" el asalto al Capitolio (pero confiesa que él habría participado)

Enrique Tarrio, líder de los ultraderechistas Proud Boys , dijo que los "siete" miembros del grupo que están siendo enjuiciados por el asalto al Capitolio de EEUU que protagonizaron el 6 de enero simpatizantes del expresidente Donald Trump saben que las acciones de ese día fueron "un error" y asegura que no son un grupo racista .

"Dios me salvó, Dios me estaba hablando", dijo Tarrio, quien confesó que, de no haber sido detenido dos días antes por la policía de Washington, él también habría ingresado al Capitolio por lo que describió como "la emoción del momento".