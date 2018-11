En la defensa de un video presuntamente manipulado, Trump insulta a quienes le preguntan cosas que no le gustan

"No he tomado esa decisión aún", dijo Trump cuando le preguntaron hasta cuando le negaría el acceso a Acosta. "Pero también podría haber otros (reporteros)", añadió y y además dijo que otros periodistas también podrían ser vetados en la Casa Blanca, en una amenaza contra la prensa que no tiene precedentes en la historia del cuerpo de prensa que cubre la presidencia.