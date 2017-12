El Pentágono comenzará a reclutar personas transgénero desde el primero de enero

Una jueza federal negó este lunes al gobierno de Donald Trump una solicitud para retrasar una orden que pedía a las fuerzas armadas comenzar a reclutar personas transgénero a partir del próximo primero de enero.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly indicó en su fallo que la solicitud del Pentágono está basada en "afirmaciones vagas".

Dos cortes federales ya habían fallado en contra de la prohibición de aceptar a personas transgénero dada a conocer este año por el presidente Trump vía Twitter. Ahora aquellos transgénero que quieran ingresar a las fuerzas armadas deberán pasar por estrictas pruebas físicas, médicas y mentales para tener el visto bueno.



El mayor David Eastburn, portavoz del Departamento de Defensa, indicó que el enlistamiento de transgéneros comenzará el primero de enero aunque no se descarta que la batalla legal sobre el asunto siga adelante.

En declaraciones a la agencia AP, Eastburn señaló que el Pentágono puede descalificar a potenciales reclutas con disforia de género, una historia médica de tratamientos asociados con el proceso de transición de género y aquellos que fueron sometidos a reconstrucción genital. Pero tales reclutas serán permitidos si un proveedor de servicios médicos certifica que han estado clínicamente estables en su sexo escogido por 18 meses y están libres de estrés importante o capaces de desenvolverse social y ocupacionalmente.



Las personas transgénero que reciben terapia hormonal también deben estar estables en su tratamiento por 18 meses.



Todos estos requerimientos harán más difícil para los transgénero enlistarse en las fuerzas armadas aun cuando la jueza le negó al Pentágono retrasar la fecha.

El exsecretario de la Armada Raymond Mabus Jr. dijo en un comunicado enviado al diario The Washington Post que basado en su experiencia, permitir a transgéneros como reclutas no es un proceso complicado. "Es inconsistente con mi entendimiento del estatus de aquellos esfuerzos y el trabajo del personal militar concluir que las fuerzas armadas no estarán preparadas casi un año después y seis meses después de la fecha en la cual la política fue originalmente programada para entrar en vigencia", escribió el militar.