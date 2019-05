El latino que pudo haber frenado la draconiana ley antiinmigrante de Florida y no lo hizo

"Una gran hipocresía"

“Esta ley afectará a un gran número de personas que no han podido obtener un estatus legal por una razón u otra. Ahora, si son detenidos, serán deportados”, dijo José Colina, exoficial de la Guardia Nacional venezolana que huyó de Venezuela en 2002 y ahora es presidente del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) . "Es una gran hipocresía porque esos mismos políticos vienen a nuestras comunidades para hablar sobre la causa de la democracia en Venezuela, dicen que están con nosotros y luego aprueban leyes que no nos protegen y que son dañinas", agregó.

“El Partido Republicano ha llegado a la conclusión de que el tema de la inmigración es altamente peligroso. No tener una posición draconiana antiinmigrante es poner en peligro su futuro político", dijo Fernand Amandi, un encuestador del Partido Demócrata de Miami y presentador del podcast 'Días Extraños with Fernand Amandi'. "DeSantis está demostrando que sabe cómo ganar votos (en la base republicana). Él sabe que no se muerde la mano que te da a comer", agregó.

Temores en aumento

"Mi sospecha es que a él (Oliva) no le importa el tema (de las ciudades) santuario", dijo un veterano consultor político que pidió no ser identificado.

"Le interesara o no, él tiene total responsabilidad (de que saliera). Si no hubiera querido que la ley se aprobara, tenía el poder, la capacidad y la razón para frenarla", dijo Amandi.

El jefe de la policía de Miami, Jorge Colina, ha denunciado públicamente la propuesta de ley diciendo que preferiría que lo echaran del cuerpo antes que le obliguen a obedecer a las autoridades de inmigración. Hablando con una estación de radio en español, Actualidad Radio, dijo: "No me importa si no tiene papeles, de dónde vienes o quiénes son sus padres", dijo Colina. "Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es asegurarme de que todos en esta ciudad estén a salvo".