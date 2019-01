¿Qué cambió? Más de 800,000 personas y sus familias sufrieron por su estabilidad económica, por su salud, su educación y su futuro, y se encuentran ahora en un lugar más inestable financieramente que antes . Fueron 35 días de estrés, angustia y de pérdidas materiales a corto, mediano y largo plazo que no serán fáciles de reemplazar.

¿Cómo fue?

Un día antes de que terminara el cierre, el presidente de uno de dos capítulos del sindicato de Especialistas en Seguridad Aérea Profesionales de Puerto Rico, Michael Ortega, le explicó a Univision Noticias la gravedad de la situación: “Unos están trabajando sin cobrar, otros no están trabajando. Se están desesperando”.

No se trata de cualquier trabajo, además. El de Ortega es de muchísima responsabilidad: "los que mantenemos los sistemas que usan los pilotos y los controladores, los sistemas de navegación, las torres de control. Somos quienes debemos certificar estos sistemas para que el espacio aéreo sea seguro... Es de vital importancia que estén funcionando a 100%. Cada vez que se monta un avión, hay unas 250 personas, somos responsables por esas vidas”.

Ortega describió cómo los trabajadores que tenían que seguir trabajando sin paga estaban llegando al borde del agotamiento: "Nos está llegando el agua hasta el cuello ... va a llegar un momento en que estaremos mental y físicamente agotados, y no podemos cometer un error".

Y aunque por ahora el cierre terminó, Trump ha amenazado con volver a cerrar el gobierno en febrero si no recibe los 5,700 millones de dólares que pide para su muro. Toda esta angustia y dificultades económicas podrían regresar recrudecidas.

Sin ahorros

También enfatizan que la situación que atravesaron en la isla como consecuencia del cierre fue mucho más grave que la que vivieron otros en Estados Unidos continental. “La situación fiscal y económica no está fácil, después del huracán”, dijo Ortega, refiriéndose al huracán María que azotó Puerto Rico en septiembre de 2017. “No es sencillo buscar otro trabajo de hoy para hoy”.

"Hay mucho trabajo por hacer"

"La única fuente de ingreso que tengo es la agencia y llevo un mes fuera", le dijo Rivera a Univision Noticias el jueves. "Dependo completamente de la FAA (Agencia Federal de Aviación). Una probabilidad es que me toque irme de la isla, no quisiera, acá hay mucho trabajo por hacer... La situación de la isla cambió, no es el momento idóneo para encontrar un trabajo, es complicado, para la recuperación de la misma agencia. Estamos bien, pero faltan esfuerzos, hay mucho trabajo por hacer que se vio interrumpido por el cierre de gobierno".