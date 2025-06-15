¿Qué influye para que los estadounidenses estén más a favor o en contra de las políticas antitransgénero? Esta encuesta lo revela

Video La polémica amenaza de Trump a California tras la victoria de una atleta trans en varios campeonatos

Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump ha tratado de cumplir su promesa electoral de revocar la protección que el gobiero de Joe Biden había dado a los estadounidenses transgénero.

Su administración decretó que el gobierno federal solo reconocería dos géneros y prohibió a los estadounidenses transgénero servir en el Ejército. Trump también ha restringido los fondos federales destinados a los hospitales que prestan atención médica de afirmación de género.

En 2025, se han presentado 53 proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos y más de 900 proyectos de ley en 49 estados que pretenden limitar los derechos de los estadounidenses transgénero a la educación, la salud y el atletismo, según el sitio web Trans Legislation Tracker.

Aunque sigue habiendo dudas legales y éticas sobre estos esfuerzos, la restricción de los derechos de los estadounidenses transgénero parece gozar del apoyo de la mayoría de los estadounidenses.

Por ejemplo, el apoyo a la restricción hacia los profesionales médicos de proporcionar atención de afirmación de género a menores de edad ha aumentado del 46% en 2022 al 56% en 2025, según el Pew Research Center.

Queríamos saber qué factores contribuyen al apoyo mayoritario de los estadounidenses a estas medidas y descubrimos que las actitudes autoritarias, el deseo de conformidad social y la aversión a la diferencia, desempeñan un papel importante en la disposición de los estadounidenses a restringir los derechos de los transexuales.

Preferir la conformidad, suprimir la diferencia social un factor clave

Varias organizaciones de derechos civiles, grupos de reflexión prodemocráticos y académicos han afirmado recientemente que los esfuerzos ejecutivos y legislativos por limitar los derechos de los transexuales estadounidenses reflejan un giro autoritario más amplio en la política del país.

Aquí, nos referimos al autoritarismo no como un tipo de sistema político o las características de un líder, sino más bien como la preferencia de una persona por la conformidad social y el deseo de suprimir la diferencia social.

Según esta perspectiva, el ataque a los derechos de los transexuales pretende atraer a los estadounidenses con inclinaciones autoritarias.

Como se ha visto en regímenes autoritarios como Rusia y Turquía, los líderes políticos movilizan primero a sus ciudadanos basándose en su deseo de suprimir a las personas transgénero para impulsar un movimiento más amplio que socave la democracia y restrinja los derechos de otros grupos que no se ajustan a los valores de la mayoría.

Aunque esta perspectiva está ganando rápidamente cobertura en los medios de comunicación, aún no existen pruebas fehacientes de que los autoritarios apoyen especialmente la legislación antitransgénero.

Nuestro objetivo era evaluar la relación entre las actitudes autoritarias y el apoyo a las medidas que restringen los derechos de los transexuales.

Somos politólogos que estudiamos el papel del autoritarismo en la política estadounidense y realizamos encuestas para conocer la opinión de los estadounidenses sobre una serie de cuestiones urgentes.

En abril de 2025, realizamos una encuesta representativa a nivel nacional a 1,000 adultos estadounidenses, preguntándoles sobre sus percepciones de los primeros meses de la segunda presidencia de Trump, sus opiniones hacia diversos grupos de la sociedad y sus preferencias políticas.

También les preguntamos su opinión sobre las restricciones a la prestación de servicios de reafirmación de género a los estadounidenses transgénero.

A continuación, analizamos e interpretamos sus respuestas.

Conformidad, obediencia, uniformidad

Los estudiosos de la opinión pública definen el autoritarismo como la predisposición de un individuo a la conformidad, la obediencia y la uniformidad, y la aversión a la diversidad, la diferencia y la autonomía individual.

Para medir el autoritarismo, los estudiosos utilizan una escala en la que se pide a los encuestados que expresen sus preferencias por una serie de prácticas de crianza.

Una pregunta por ejemplo es si el encuestado tiende a preferir niños obedientes, de buen comportamiento y educados o niños independientes, creativos y considerados. Los que se inclinan por los niños obedientes tienen opiniones más autoritarias.

Las preferencias en cuanto a la educación de los hijos no parecen estar relacionadas con las actitudes sobre la conformidad en la sociedad, pero hay buenas razones para creer que un adulto que prefiere la conformidad, la obediencia y la uniformidad en los niños también desea lo mismo en la sociedad en general.

Los psicólogos políticos han utilizado esta escala para ayudar a explicar el apoyo de los estadounidenses a la guerra contra el terrorismo, sus actitudes raciales, sus opiniones sobre la igualdad de género y sus actitudes ante la inmigración.

Este trabajo muestra sistemáticamente que los individuos menos autoritarios son más propensos a apoyar políticas que reconozcan la diversidad de opiniones.

Los que tienen un alto grado de autoritarismo prefieren políticas que pongan de relieve la unidad social y la conformidad.

Por lo tanto, esperábamos que los estadounidenses con actitudes más autoritarias apoyaran más firmemente las leyes estatales que tratan de restringir el acceso de los estadounidenses transexuales a la atención médica que afirme su género.

Encontramos pruebas de que esto es así.

En consonancia con otros sondeos sobre esta cuestión, nuestra encuesta reveló que poco más de un tercio de los estadounidenses (el 36%), apoya la legislación que tipificaría como delito la prestación de atención médica de afirmación del género a los jóvenes transexuales.

Entre los encuestados restantes, el 38% expresó su oposición, y el 26% expresó ambivalencia hacia esta propuesta.

También examinamos el apoyo a la prohibición de la atención médica de reafirmación de género en función del nivel de autoritarismo. Encontramos claras diferencias entre los estadounidenses más y menos autoritarios.

Entre los que puntúan más alto en la escala autoritaria, el 46% expresa su apoyo a esta prohibición, con un 18% en oposición. El 36% restante respondió que "no apoyar ni se opone" a esta prohibición.

Examinando las opiniones de los estadounidenses que muestran los puntos de vista menos autoritarios, encontramos que mientras el 21% apoya estas prohibiciones, el 61% se opone a ellas y el 18% expresó una opinión ambivalente.

¿Qué influye para que los estadounidenses muestren más apoyo a las leyes contra los transgénero?

El autoritarismo sigue siendo un factor importante que contribuye al apoyo de los estadounidenses a la prohibición de la atención de afirmación de género para jóvenes transexuales, incluso después de tener en cuenta otras consideraciones que influyen en esta actitud.

El partidismo republicano, la ideología conservadora y la religiosidad aumentan el apoyo a la prohibición de los cuidados de reafirmación de género.

Tras tener en cuenta estos factores, así como características como la educación, los ingresos, la edad y el hecho de conocer a una persona transgénero, las personas más autoritarias siguen siendo más propensas a apoyar la prohibición.

Muchas Legislaturas estatales y el Congreso de EEUU están estudiando leyes para restringir los derechos de los transexuales estadounidenses.

Los resultados de nuestra encuesta sugieren que, si bien el partidismo, la ideología y la religiosidad desempeñan un papel clave a la hora de explicar la popularidad de estas políticas, una pieza que falta en el rompecabezas es el autoritarismo.

Dada su aversión a la diversidad y la diferencia y su preferencia por el statu quo, es probable que los estadounidenses con inclinaciones autoritarias crean que los transexuales suponen una amenaza para el orden social.

Por lo tanto, son más propensos que los estadounidenses con un bajo nivel de autoritarismo a apoyar políticas que tratan de restringir los derechos de los transexuales con el fin de restaurar la conformidad social.

No está claro si la aprobación de políticas antitransgénero por sí sola llevará a la nación a alejarse de una democracia en gran medida diversa y abierta hacia una sociedad más cerrada e intolerante.

Pero la lucha por los derechos de los transexuales no es un espectáculo secundario en la política estadounidense. Por el contrario, es una de las primeras de las muchas batallas sobre la diversidad y la diferencia que determinarán el futuro político de la nación.

* Tatishe Nteta es profesor titular de Ciencias Políticas y director de la encuesta UMass Amherst Poll, UMass Amherst.

*Adam Eichen es doctor en Ciencias Políticas en UMass Amherst.

*Jesse Rhodes es profesor asociado de Ciencias Políticas en UMass Amherst.

*Lane Cuthbert es doctor en Ciencias Políticas en UMass Amherst.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si usted desea leer la versión en inglés puede encontrarla en el siguiente enlace.

