Director de un diario en Alabama aboga por el regreso del Ku Klux Klan y dos universidades le retiran sus premios

Dos universidades estadounidenses retiraron sus reconocimientos a Goodloe Sutton, director y redactor jefe de The Democrat-Reporter , un periódico pequeño en Alabama, luego de que el periodista abogara en un editorial por el resurgimiento del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan (KKK).

El periodista asegura que no pide "linchar a todos los estadounidenses" en su editorial, sino solo a los "socialistas-comunistas".

"Para los millones de personas de color que han sido aterrorizadas por los supremacistas blancos, este tipo de textos 'editorializantes' sobre linchamientos no son una broma sino una amenaza", escribió en Twitter la representante republicana por Alabama Terri Sewell. "El señor Sutton debe pedir disculpas y renunciar", agregó.

Este reportero ha trabajado en el diario desde 1964, una vez que heredó la publicación de su padre. En 1990, fue reconocido por sus reportajes sobre la corrupción y abuso de poder del sheriff local. Incluso luego, en 1998, el diario The New York Times aseguraba que el The Democrat-Reporter había perdido cientos de dólares en pauta publicitaria por sus investigaciones. Más tarde, en 2007, la escuela de Comunicaci´ón de la Universidad del Sur de Mississippi lo incluyó en su pasillo de la fama por esa misma cobertura.