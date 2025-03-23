Experta en los republicanos MAGA analiza qué hay detrás de la orden de Trump para cerrar el Departamento de Educación

Video Trump firma una orden ejecutiva para comenzar el desmantelamiento del Departamento de Educación

"Y otra cosa que haré muy pronto en mi gobierno es cerrar el Departamento de Educación"; Donald Trump hizo esta promesa en una declaración de campaña el 13 de septiembre de 2023 y la repitió con frecuencia durante la campaña electoral.

Trump buscó hacer realidad esta vieja promesa el 20 de marzo de 2025, firmando una orden ejecutiva que, según dijo, "empezará a eliminar el Departamento de Educación federal de una vez por todas".

Trump dijo que espera que los demócratas apoyen su orden ejecutiva. "Espero que voten a favor", dijo Trump, hablando desde la Casa Blanca frente a un grupo de niños sentados en pupitres. "Porque en última instancia puede llegar ante ellos".

El Proyecto 2025, el anteproyecto de la Fundación Heritage para el gobierno Trump, ofrece recomendaciones detalladas para cerrar el Departamento de Educación, creado por una ley del Congreso en 1979.

El Departamento de Educación ya anunció el 9 de marzo que despedía a más de 1,300 de sus 4,100 empleados.

La nueva orden ejecutiva de Trump insta a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a "tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados, al tiempo que se sigue garantizando la prestación efectiva e ininterrumpida de los servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses", según un comunicado de la Casa Blanca distribuido a los medios.

Soy antropólogo y llevo años estudiando la cultura política de Estados Unidos. Durante la primera presidencia de Trump, escribí un libro sobre la extrema derecha titulado ‘It Can Happen Here’. Desde entonces, he seguido estudiando el movimiento ‘Make America Great Again’, o MAGA, tratando de entenderlo, como dice la expresión antropológica, "desde el punto de vista del nativo".

Las políticas educativas en Estados Unidos se llevan a cabo en gran medida a nivel estatal y local. El Departamento de Educación es una agencia gubernamental relativamente pequeña, que en febrero de 2025 contaba con poco más de 4,000 empleados y un presupuesto anual de 268,000 millones de dólares.

Gran parte de su trabajo consiste en supervisar los 1.6 billones de dólares en préstamos federales a estudiantes, así como las subvenciones para las escuelas de educación elemental. Y garantiza que las escuelas públicas cumplan las leyes federales que protegen a los estudiantes vulnerables, como los discapacitados.

Entonces, ¿por qué Trump quiere eliminar el departamento?

La voluntad de luchar contra la llamada ofensiva 'woke' y el deseo de reducir el gobierno son algunas de las cuatro razones que he encontrado.

1. La supuesta mentalidad 'woke' del Departamento de Educación

Ante todo, Trump y sus partidarios creen que los liberales están arruinando la educación pública al instituir lo que denominan una "agenda woke radical" que, según ellos, prioriza la política de identidad y el pensamiento grupal políticamente correcto a expensas de la libertad de expresión de quienes, como muchos conservadores, tienen opiniones diferentes.

La diversidad, la equidad y la inclusión, o DEI, iniciativas que promueven la justicia social y la teoría crítica de la raza, o la idea de que el racismo está arraigado en las instituciones sociales y jurídicas son un foco particular de la ira MAGA.

También lo es lo que los partidarios de Trump llaman "ideología de género radical", que, según ellos, promueve políticas como permitir que los estudiantes transgénero jueguen en equipos deportivos escolares o utilicen los baños correspondientes a su identidad de género, no a su sexo biológico.

Los partidarios de Trump dicen que tales políticas, que el Departamento de Educación apoyó indirectamente al ampliar las protecciones de género del Título IX en 2024 para incluir la discriminación basada en la identidad de género, están en desacuerdo con los derechos de elección de escuela de los padres o, para algunos conservadores religiosos, con la Biblia.

Las políticas de raza y género se destacan en el Proyecto 2025 y en la plataforma del partido republicano 'Make America Great Again' de 2024.

Trump ha prometido en repetidas ocasiones, como hizo el 14 de agosto de 2024 en Carolina del Norte, "mantener la teoría crítica de la raza y la locura transgénero fuera de nuestras escuelas".

2. Adoctrinamiento marxista estadounidense

Para los partidarios de MAGA, la "izquierda radical" forma parte del intento de larga data de los liberales de "lavar el cerebro" a los demás con sus supuestas opiniones marxistas que abrazan el comunismo.

Una versión de esta teoría de la conspiración del "marxismo estadounidense" sostiene que el adoctrinamiento se remonta a los orígenes de la educación pública estadounidense. Los incondicionales de MAGA dicen que esta supuesta agenda izquierdista es antidemocrática y anticristiana.

Diciendo que quiere combatir la influencia educativa de tales radicales, fanáticos y marxistas, Trump emitió órdenes ejecutivas el 29 de enero que prometen luchar contra el "antisemitismo universitario" y poner fin al "adoctrinamiento radical en las escuelas K-12".

3. Elección de escuela y derechos de los padres

Los partidarios de Trump también argumentan que la política educativa pública federal 'woke' vulnera las libertades y derechos básicos de las personas.

Esta idea se extiende a lo que los partidarios de Trump llaman "restaurar los derechos de los padres", incluido el derecho a decidir si un niño se somete a una transición de género o aprende sobre la identidad de género no binaria en las escuelas públicas.

El primer párrafo del capítulo sobre educación del Proyecto 2025 argumenta: "Las familias y los estudiantes deben ser libres de elegir entre un conjunto diverso de opciones escolares y entornos de aprendizaje".

La diversidad, según este argumento, debería incluir las instituciones y la educación en casa. El Proyecto 2025 propone que el gobierno apoye a los padres que deciden educar a sus hijos en casa o escolarizarlos en un centro religioso de enseñanza primaria mediante cuentas de ahorro educativo y vales escolares. Los vales escolares ofrecen financiación pública para que los alumnos asistan a centros privados y su uso se ha extendido en los últimos años.

Los detractores de los vales escolares, como los sindicatos National Education Association y American Federation of Teachers, argumentan que los vales disminuirían la educación pública para estudiantes vulnerables al quitarles fondos escasos.

Trump ya emitió una orden ejecutiva el 29 de enero llamada "Ampliación de la libertad educativa y la oportunidad educativa para las familias", que abre la puerta a un mayor uso de los vales. Esto se hace eco directamente del Proyecto 2025 al ordenar al Departamento de Educación que priorice la elección educativa para dar a las familias una gama de opciones.

4. Burocracia

Para los fieles de MAGA, el Departamento de Educación ejemplifica la ineficacia y la burocracia del gobierno.

El Proyecto 2025, por ejemplo, sostiene que desde el momento en que fue creado por el gobierno de Carter en 1979, el Departamento de Educación se ha hinchado en tamaño, ha caído bajo el dominio de grupos de intereses especiales y ahora sirve como una ineficiente "ventanilla única para el cártel de la educación 'woke'".

Para hacer frente a la "hinchazón" y al "sofocante papeleo burocrático" del Departamento de Educación, el Proyecto 2025 recomienda trasladar todos los programas federales y el dinero del departamento a otras agencias y a los estados.

Estas recomendaciones encajan con el intento más amplio de Trump de eliminar lo que él y sus partidarios del MAGA consideran gasto superfluo y desregular el gobierno.

Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de enero que establece un Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) supervisado por el multimillonario Elon Musk. Musk dijo el 4 de febrero que Trump "tendrá éxito" en el desmantelamiento del Departamento de Educación.

¿Puede Trump abolir el Departamento de Educación?

Es casi seguro que la orden ejecutiva de Trump que ordena el cierre el Departamento de Educación provocará desafíos legales en los tribunales.

El senador republicano Mike Rounds, de Dakota del Sur, también presentó un proyecto de ley en noviembre de 2024 para cerrar el departamento.

Trump ha intentado desmantelar otras agencias gubernamentales en su segundo mandato, principalmente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), sin la necesaria aprobación del Congreso.

Un juez federal dictaminó el 18 de marzo que el desmantelamiento de la USAID probablemente violaba la Constitución y ordenó al gobierno de Trump que restableciera el acceso al correo electrónico y a los ordenadores de todos los empleados de la USAID.

Abolir el Departamento de Educación requeriría legalmente la aprobación del Congreso y 60 votos para seguir adelante en el Senado, lo que es poco probable ya que los republicanos solo tienen 53 escaños.

Independientemente de tales desafíos legales, la orden ejecutiva de Trump del 20 de marzo debilitará aún más al Departamento de Educación, incluso mientras permanece en el punto de mira.

*Alex Hinton es director del Centro para el Estudio del Genocidio y los Derechos Humanos, Universidad Rutgers – Newark.

Este artículo fue originalmente publicado en The Conversation. Si usted desear leer la versión en inglés puede encontrarla en este link.

