Trump firma una orden ejecutiva con un plan para desmantelar el Departamento de Educación, un golpe para los estudiantes más desfavorecidos

"Vamos a cerrarlo y cerrarlo lo antes posible. No nos está haciendo ningún bien. Queremos devolver a nuestros estudiantes a los estados", dijo en una ceremonia de firma en la Casa Blanca, a la que asistieron legisladores republicanos y un grupo de estudiantes.

Trump dijo sin dar cifras comparativas que “EEUU gasta más en educación que cualquier país del mundo” y que no ha habido buenos resultados en actividades básicas como la escritura y lectura en la educación primaria.

El presidente culpó al departamento del bajo rendimiento académico de Estados Unidos y dijo que los estados harán un mejor trabajo.

El presidente también acusó al Departamento de Educación de gastarse "irresponsablemente" el presupuesto y dijo que su gobierno cerrará el departamento más allá de sus "necesidades básicas", preservando sus responsabilidades de financiación del Título I para escuelas de bajos ingresos, becas Pell y dinero para niños con discapacidades.

La Casa Blanca dijo anteriormente que también seguiría gestionando los préstamos federales para estudiantes.

En el pasado Trump ha tachado sin base al Departamento de Educación de derrochador y contaminado por la ideología progresista, pese a que este ministerio no tiene ninguna influencia en lo que se enseña en cada estado.

Finalizar su desmantelamiento es probablemente imposible sin una ley del Congreso, que creó el departamento en 1979.



La orden dirige a la secretaria Linda McMahon “a tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad educativa a los estados ( lo cual ya ocurre), mientras se continúa asegurando la entrega efectiva e ininterrumpida de servicios, programas y beneficios de los que dependen los estadounidenses”.

El gobierno de Trump ya ha venido desmantelando la agencia a través de despidos y recortes de programas.

El Departamento está trabajando para reducir a la mitad su fuerza laboral y disminuir la Oficina de Derechos Civiles y el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.

El golpe para los alumnos más desfavorecidos que supone el cierre del Departamento de Educación

Los defensores de las escuelas públicas dijeron que la eliminación del departamento dejaría a los niños rezagados en un sistema educativo estadounidense que es fundamentalmente desigual.

"Esto no es arreglar la educación. Es asegurarse de que millones de niños nunca tengan una oportunidad justa. Y no vamos a dejar que eso ocurra sin luchar", dijo la Unión Nacional de Padres en un comunicado.

La Casa Blanca no ha explicado formalmente qué funciones del Departamento podrían transferirse a otras oficinas o eliminarse por completo. En su audiencia de confirmación, McMahon dijo que preservaría las iniciativas básicas, incluido los fondos del Título I para las escuelas de bajos ingresos y las becas Pell para los estudiantes universitarios de bajos ingresos. El objetivo del gobierno, dijo, sería "un Departamento de Educación que funcione mejor".

El departamento envía miles de millones de dólares al año a las escuelas y supervisa 1.6 billones de dólares en préstamos federales a estudiantes.

Video ¿Préstamos estudiantiles se verán afectados por los despidos en el Departamento de Educación?

En la actualidad, gran parte del trabajo de la agencia gira en torno a la gestión del dinero, tanto de su amplia cartera de préstamos estudiantiles como de una serie de programas de ayuda a universidades y distritos escolares, desde comidas en los centros hasta ayudas a estudiantes sin hogar. La agencia también desempeña un papel importante en la supervisión del cumplimiento de los derechos civiles.

La financiación federal representa una parte relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas: aproximadamente el 14%. El dinero a menudo apoya programas suplementarios para estudiantes vulnerables, como el programa McKinney-Vento para estudiantes sin hogar o el Título I para escuelas de bajos ingresos.

Las facultades y universidades dependen cada vez más del dinero de Washington, a través de becas de investigación y ayudas económicas federales que ayudan a los estudiantes a pagar sus matrículas.

Por qué los republicanos quieren cerrar el Departamento de Educación

Los republicanos llevan décadas hablando de cerrar el Departamento de Educación, alegando que malgasta el dinero de los contribuyentes e introduce al gobierno federal en decisiones que deberían corresponder a los estados y las escuelas. La idea ha ganado popularidad recientemente a medida que grupos de padres conservadores exigen más autoridad sobre la escolarización de sus hijos.

En su plataforma, Trump prometió cerrar el departamento "y devolverlo a los estados, que es donde debe estar". Trump ha tachado al departamento de semillero de "radicales, fanáticos y marxistas" que se extralimitan en sus funciones de orientación y regulación.

Al mismo tiempo, Trump se ha apoyado en el Departamento de Educación para promover elementos de su agenda. Ha utilizado la capacidad de investigación de la Oficina de Derechos Civiles y la amenaza de retirar la financiación federal a la educación para perseguir a las escuelas y universidades que incumplan sus órdenes sobre la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, el activismo propalestino y los programas de diversidad.

Incluso algunos de los aliados de Trump han cuestionado su autoridad para cerrar la agencia sin la acción del Congreso, y hay dudas sobre su popularidad política. La Cámara de Representantes consideró una enmienda para cerrar la agencia en 2023, pero 60 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse.

Durante el primer mandato de Trump, la exsecretaria de Educación Betsy DeVos trató de reducir drásticamente el presupuesto de la agencia y pidió al Congreso que agrupara toda la financiación K-12 en subvenciones en bloque que dan a los estados más flexibilidad en la forma en que gastan el dinero federal. Fue rechazada, con el empuje de algunos republicanos.