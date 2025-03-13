Fiscales demócratas presentan demanda contra los masivos despidos en el Departamento de Educación

Video El Departamento de Educación despedirá a cerca de la mitad de sus empleados: serán más de 1,000 personas

Un grupo de fiscales generales estatales demócratas liderados por Letitia James, de Nueva York, presentaron este jueves una demanda contra el gobierno federal por los masivos despidos en el Departamento de Educación.

“Despedir a la mitad de la fuerza de trabajo del Departamento de Educación dañará a los estudiantes de Nueva York y el resto de la nación, especialmente a los de bajos recursos y aquellos con discapacidades”, señala James en un comunicado citado por el diario The New York Times.

“Este indignante esfuerzo para dejar atrás a los alumnos y privarlos de una educación de calidad es imprudente e ilegal”, agrega.

La demanda llega dos días después de que se anunciara el despido de 1,300 trabajadores del Departamento de Educación, cuya secretaria, Linda McMahon, dijo eran “el primer paso” para su desmantelamiento.

McMahon dijo en entrevista con Fox News que la orden del presidente Donald Trump era “claramente” cerrar el Departamento de Educación. "Sabemos que tendremos que colaborar con el Congreso para lograrlo", agregó, reconociendo que solo a través de una acción legislativa se podría concretar la medida.

La demanda del jueves, suscrita por 21 fiscales generales, es el más reciente desafío que enfrenta la avalancha de medidas del presidente Trump y los recortes de gasto y personal impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk.

"La masiva reducción en fuerza de trabajo es equivalente a incapacitar funciones clave y obligatorias por ley del departamento, causando inmenso daño a los estados demandantes y sus sistemas educativos", señala la demanda, según The Hill.

"Los despidos no se basan en ningún razonamiento ni determinación específica sobre cómo eliminar el supuesto malgasto, y se trata más bien de parte de la oposición del presidente Trump y la secretaria McMahon a su existencia".

