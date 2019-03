¿Cumplirá esta vez su amenaza? Trump repite que cerrará la frontera sur, pero ahora dice que será en una semana

No es la primera vez. En diciembre hizo la amenaza en medio del cierre parcial del gobierno. Visitó el tema nuevamente la semana pasada, otra vez este jueves y hoy el presidente Donald Trump se lanzó de lleno en su tema migratorio predilecto a través de su acostumbrado canal en las redes sociales.

"Si México no detiene inmediatamente a todos los inmigrantes indocumentados que quieren entrar a Estados Unidos a través de la frontera sur, CERRARÉ la frontera, o largos tramos de la frontera, la próxima semana", dijo en una serie de tres tuits.



Justo el jueves, la retórica antiinmigrante del presidente se concentró en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en el que considera su enemigo interno, el Partido Demócrata: "México no está haciendo nada para parar el flujo ilegal de inmigrantes a nuestro país. Son puras palabras y nada de acción. De la misma manera, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no hacen Nada. A los demócratas no les importa, qué leyes tan MALAS. ¡Puede que cierre la Frontera Sur!".