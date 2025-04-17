Corte de apelaciones "alarmada" por la resistencia del gobierno a devolver a Kilmar Ábrego

Video Caso Ábrego García: análisis de la audiencia entre jueza federal y funcionarios de Trump

La afirmación del gobierno de Trump de que no puede hacer nada para liberar a Kilmar Ábrego García de una prisión en El Salvador y devolverlo a Estados Unidos "debería ser alarmante", declaró el jueves un tribunal federal de apelaciones en un fallo contundente.

El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito se negó unánimemente a suspender la decisión de una jueza de ordenar el testimonio bajo juramento de funcionarios del gobierno de Trump para determinar si cumplieron con su instrucción de facilitar el regreso de Ábrego García.

PUBLICIDAD

El juez J. Harvie Wilkinson III, nominado por el presidente republicano Ronald Reagan, escribió que él y sus dos colegas "se aferran a la esperanza de que no es ingenuo creer que nuestros buenos hermanos en el Poder Ejecutivo perciben el Estado de Derecho como vital para el ethos estadounidense".

"Este caso presenta su oportunidad única de vindicar ese valor y de convocar lo mejor que hay dentro de nosotros mientras aún hay tiempo", escribió Wilkinson.

Caso Ábrego: "sin el más mínimo atisbo del debido proceso"

El panel afirmó que el gobierno del presidente republicano Donald Trump está "afirmando un derecho a esconder a residentes de este país en prisiones extranjeras sin el más mínimo atisbo de debido proceso que es la base de nuestro orden constitucional".

"Además, afirma en esencia que, dado que se ha deshecho de la custodia, no hay nada que se pueda hacer. Esto debería ser alarmante no solo para los jueces, sino también para el sentido intuitivo de libertad que los estadounidenses, incluso aquellos alejados de los tribunales, aún valoran", escribió Wilkinson.

A principios de este mes, la Corte Suprema indicó que la administración Trump debe trabajar para traer de vuelta a Ábrego García. Una orden anterior de la jueza Paula Xinis "requiere adecuadamente que el Gobierno 'facilite' la liberación de Ábrego García de la custodia en El Salvador y asegure que su caso se maneje como se habría manejado si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador", expresó la alta corte en una orden no firmada sin disidencias anotadas.

El Departamento de Justicia apeló después de que Xinis ordenara el martes el testimonio bajo juramento de al menos cuatro funcionarios que trabajan para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

El panel del 4º Circuito negó unánimemente la solicitud del gobierno de suspender la orden de Xinis mientras apelan. Su opinión dice que las ramas ejecutiva y judicial del gobierno federal "se acercan demasiado a un enfrentamiento irrevocable en un conflicto que promete disminuir a ambas".

"Esta es una propuesta perdedora por todos lados", escribieron. "El Poder Judicial perderá mucho por las constantes insinuaciones de su ilegitimidad, a las cuales, por costumbre y desapego, solo podemos responder de manera limitada. El Ejecutivo perderá mucho por la percepción pública de su ilegalidad y todas sus contagiosas consecuencias".

Un juez conservador nombrado por Reagan

Wilkinson, el autor de la opinión, fue considerado para el puesto de la Corte Suprema que finalmente fue ocupado por el presidente del tribunal John Roberts en 2005. El

pedigrí conservador de Wilkinson puede complicar los esfuerzos de la Casa Blanca para atacarlo de manera creíble como un jurista de tendencia izquierdista empeñado en frustrar la agenda de la administración Trump con fines políticos, una línea de ataque que suele usar cuando las decisiones judiciales van en contra de los deseos del presidente.

Uniéndose a Wilkinson en el fallo estaban las juezas Stephanie Thacker, nominada por el presidente demócrata Barack Obama, y Robert Bruce King, nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.

Los funcionarios de la Casa Blanca afirman que carecen de la autoridad para traer de vuelta al nacional salvadoreño desde su país natal. El presidente salvadoreño Nayib Bukele también dijo el lunes que no devolvería a Ábrego García, comparándolo con el contrabando de "un terrorista a los Estados Unidos".

PUBLICIDAD

Ábrego: un "error" que el gobierno dice que no puede corregir

Aunque inicialmente reconocieron que Ábrego García fue deportado por error, la administración se ha mantenido firme en los últimos días, describiéndolo como un "terrorista" a pesar de que nunca fue acusado penalmente.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró el miércoles que Ábrego García "no va a regresar a nuestro país".

Los funcionarios de la administración han admitido que Ábrego García no debería haber sido enviado a El Salvador, pero han insistido en que era miembro de la pandilla MS-13.

Los abogados de Ábrego García dicen que no hay evidencia que lo vincule a MS-13 o cualquier otra pandilla.

El panel del tribunal de apelaciones concluyó que Ábrego García merece debido proceso, incluso si el gobierno puede conectarlo con una pandilla.