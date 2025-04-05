Gobierno de Trump dice que jueza no puede ordenar el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error

Video Jueza ordena al gobierno Trump regresar a EEUU a hispano deportado por "error administrativo" a El Salvador

Una jueza federal no tiene la autoridad para ordenar al gobierno de Estados Unidos que gestione el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, residente de Maryland, quien fue deportado por error a una notoria prisión en El Salvador, argumentaron el sábado los abogados del gobierno federal mientras instan a un tribunal de apelaciones suspender el fallo.

La jueza federal de distrito, Paula Xinis, ordenó el viernes al gobierno "facilitar y concretar" el regreso de Ábrego García a Estados Unidos para el lunes por la noche. Los abogados del Departamento de Justicia pidieron a la corte federal de apelaciones del 4to Circuito que pausara de inmediato la orden de la jueza.

PUBLICIDAD

"Una orden judicial que obliga al (poder) Ejecutivo a interactuar con una nación extranjera de cierta manera, y mucho menos a obligar a una acción específica por parte de un soberano extranjero, es constitucionalmente intolerable", escribieron.

El tribunal de apelaciones pidió a los abogados de Ábrego García que respondieran a la solicitud del gobierno antes del domingo por la tarde.

Ábrego García, un salvadoreño de 29 años, fue arrestado en Maryland y deportado el mes pasado a pesar de un fallo de 2019 de un juez de inmigración que lo protegía de la deportación a El Salvador, donde enfrentaba una probable persecución por parte de pandillas locales.

Su deportación por error, descrita por la Casa Blanca como un "error administrativo", ha indignado a muchos y ha generado preocupaciones sobre la expulsión de no ciudadanos a quienes se les otorgó permiso para estar en Estados Unidos.

El fallo judicial del viernes

Decenas de simpatizantes se reunieron en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland, para la audiencia del viernes. Un aplauso estalló en la sala cuando Xinis falló a favor de Ábrego García, cuya esposa, una ciudadana estadounidense, estaba presente.

Xinis, quien fue nominada por el expresidente Barack Obama, dijo que no había base legal para la detención de Ábrego García ni justificación legal para su traslado a El Salvador, donde ha estado detenido en una prisión que, según observadores, está plagada de abusos a los derechos humanos.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo que el gobierno no ha hecho nada para traer de vuelta a su cliente, incluso después de admitir sus errores.

PUBLICIDAD

"Muchos tuits. Muchas conferencias de prensa de la Casa Blanca. Pero no se han tomado pasos reales con el gobierno de El Salvador para corregirlo", le dijo a la jueza el viernes.

La Casa Blanca ha presentado a Ábrego García como un miembro de la pandilla MS-13 y reafirmó esa declaración después de la audiencia del viernes. Los abogados de Ábrego García han contrarrestado que no hay pruebas de que fuera miembro de la MS-13.

El abogado de Ábrego García dijo que tenía un permiso del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar legalmente en Estados Unidos. Se desempeñaba como aprendiz de hojalatero y estaba buscando obtener su licencia de jornalero.

Ábrego García huyó de El Salvador alrededor de 2011 porque él y su familia enfrentaban amenazas de pandillas locales. En 2019, un juez de inmigración de Estados Unidos le otorgó protección contra la deportación a El Salvador.

Los abogados del gobierno dicen que no tienen control sobre Ábrego García ni autoridad para organizar su regreso, "al igual que no tendrían el poder de seguir una orden judicial que les ordenara 'efectuar' el fin de la guerra en Ucrania, o el regreso de los rehenes de Gaza".

"Es una orden judicial para obligar a un soberano extranjero a devolver a un terrorista extranjero en un plazo de tres días. Esa no es manera de dirigir un gobierno. Y no tiene base en la ley estadounidense", escribieron.

Mira también: