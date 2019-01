Comisionada de Florida afirma que representante demócrata musulmana podría “volar el Capitolio”

"Firmado con orgullo", escribió Lima-Taub, según una captura de pantalla del post, que luego eliminó de su página de Facebook. "¡Una antisemita amante de Hamas NO tiene lugar en el gobierno! Ella es un peligro y no la dejaría pasar para convertirse en mártir y volar el Capitolio".

"Este tipo de retórica odiosa contra los musulmanes no ocurre en el vacío", dijo Tlaib en Twitter. "Este presidente lo aceptó y los republicanos lo han aceptado".

"Los estereotipos xenófobos no deben ser aceptados por ningún funcionario electo", dijo el director de comunicaciones de CAIR-Florida, Wilfredo Ruiz, en una declaración a The Huffington Post. "Sus declaraciones xenófobas y antiamericanas demuestran que no es apta para ocupar el puesto de Comisaria. Debe disculparse inmediatamente y seguir esa disculpa con su renuncia".