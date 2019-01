Cierre de gobierno le puede estar costando al país más de lo que costaría el muro de Trump

El presidente Trump pide $5,000 millones para construir un muro en la frontera con México o no aprobará ninguna ley que mantiene parcialmente cerrado el gobienro feceral. Sin embargo, los costos de mantener la parálisis ya muy seguramente han excedido el dinero que pide el presidente, dicen analistas económicos y expertos en administración federal.

¿Pero... cerrar el gobierno no ahorraría dinero?

Puede parecer lógico que al no estar operando el gobierno ahorre dinero (dinero de los constituyentes), pero el cierre no funciona así. De hecho, como dijo el senador Rand Paul durante el cierre de 2013, "cerrar el gobierno cuesta más que tenerlo abierto".

A todos los trabajadores que ahora no se les está pagando se les pagará eventualmente. Esto simplemente los hace sufrir al pasar apuros para pagar las cuentas, medicina, comida, etc., pero no le ahorra dinero al gobierno. Durante el cierre del 2013, por ejemplo, se perdieron 6.6 millones de días de trabajo a costa de los constituyentes.