Chelsea Clinton: "Trump degrada el significado de ser estadounidense"

Chelsea Clinton, hija del expresidente Bill Clinton, dijo este domingo en una entrevista publicada por el diario británico The Guardian que los británicos deberían protestar cuando Donald Trump visite Londres en julio debido a la "crueldad e incompetencia y corrupción" que llevan implícitas las acciones de su gobierno.

"He participado en múltiples protestas desde la elección", dijo Clinton. "Si yo viviera en Reino Unido saldría a protestar porque no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo para degradar lo que significa ser estadounidense".

La hija de la expareja presidencial dio la entrevista en el marco de la promoción de su libro 'She Persisted Around the World'.