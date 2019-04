Bernie Sanders al defender sus ingresos millonarios: “No me disculparé por escribir un libro exitoso”

En un candente coloquio abierto celebrado la noche del lunes en Bethelhem, Pennsylvania, y organizado por la cadena Fox News , el senador Bernie Sanders defendió la legitimidad de sus millonarios ingresos de los últimos años al señalar que ha sido producto de las ventas de su libro Our Revolution , ( Nuestra Revolución ), publicado poco después de competir en 2016 para la nominación presidencial demócrata.

"No", contestó sin rodeos, después de una larga pausa. "Lo que queremos es un país en el que todos tengan una oportunidad... Mucha gente no tiene un título universitario. Mucha gente no es senadora de Estados Unidos".