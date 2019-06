Alexandria Ocasio-Cortez está en medio de una tormenta política tras llamar a los centros para inmigrantes "campos de concentración"

La mañana del martes, la representante reforzó su argumento en un mensaje en su cuenta Twitter con un vínculo a una nota de la revista Esquire en la que Andrea Pitzer, autora de ‘Una larga noche: la historia global de los campos de concentración’, equipara las condiciones de los centros para inmigrantes con campos de concentración, haciendo la salvedad de que no significa que sean Auschwitz o Dessau u otro de esos trágicamente famosos nombres que dejó la historia de discriminación y exterminio nazi contra los judíos.



Pero desde sectores conservadores y republicanos la congresista empezó a recibir críticas por supuestamente minimizar el sufrimiento del pueblo judío al hacer una comparación que no consideran justa porque, aseguran, no puede establecerse una equivalencia entre ambos procesos considerando que los inmigrantes no son sometidos a torturas o se procura eliminarlos físicamente.