Después de mudarse de Georgia a El Bronx el año pasado, Lisa Parks esperaba integrarse en un equipo de atletismo en su nueva escuela, la Urban Assembly Bronx Academy of Letters , o Academia de Letras y Asamblea Urbana de El Bronx. Pero Parks se encontró con una realidad frustrante.

"Me decepcionó", dijo la estudiante. "Llegué a esta escuela y me dijeron que no tenían pista de atletismo", explicó.