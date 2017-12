La primera tormenta invernal de la temporada que deja helado desde Texas hasta Nueva Inglaterra

La primera tormenta de invierno de la temporada aterrizó en el sur de Estados Unidos el jueves en la mañana, dejando inesperadas nevadas, pero según avanzó el Servicio Meteorológico Nacional el frente frío se prolongará durante todo el fin de semana dejando temperaturas invernales en el este del país.

El frente ha afectado en las últimas horas a gran parte de la costa noreste de Estados Unidos. The Weather Channel indicó que a su paso dejará una capa de nieve de 2,000 millas de largo desde Texas hasta Nueva Inglaterra. Cerca de 18 pulgadas de nieve han caído en los Apalaches, ubicada en el este de Norteamérica.



Las autoridades locales han reportado que más de 400,000 casas han perdido energía por la tormenta y las carreteras muestran dificultad en algunas partes del sur del país.

Vea cómo avanza la tormenta invernal

Al menos tres personas han fallecido. Los bomberos de Atlanta confirmaron que un hombre de Georgia murió electrocutado por una cable eléctrico que se cayó después del paso del frente de frío. Según Associated Press, una mujer de 27 años y un niño de 5 años perdieron la vida la noche del viernes en uno de los numerosos choques atribuidos a la tormenta en Virginia. Según la agencia, murieron después de que el conductor de su Honda Civic perdió el control y golpeó una barrera de protección, lo que provocó que el vehículo girara en el camino de un camión.

Hasta el momento, más de 400 vuelos han sido cancelados en la mañana del sábado en el Aeropuerto Internacional Hartfield-Jackson en Atlanta.

Dónde está el frente

La nieve cayó este sábado a lo largo de las áreas metropolitanas de Washington DC, Baltimore, Nueva York, Filadelfia y Boston, pero se espera que el frente se desplace hacia el norte ganando intensidad en las próximas horas.

Hasta la tarde del sábado, se habían reportado de entre 1 a 2 pulgadas de nieve en el sur de Nueva Inglaterra, incluyendo 2 pulgadas en Pomfret, Connecticut.



Cerca de una pulgada de nieve ha sido reportada por la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sterling, Virginia, en los suburbios de Washington, DC.

Ya se han reportado hasta 3 pulgadas de nieve en Cape May, Nueva Jersey y se han acumulado hasta 7 pulgadas de nieve en Harbeson, Delaware y Salisbury, Maryland, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La nieve también ha caído en partes de Virginia y las Carolinas occidentales. En algunas localidades en estos estados se han registrado entre 6 y 18 pulgadas de nieve, respectivamente.



Gran parte de los lados norte y noroeste del área metropolitana de Atlanta recogió de 5 a 10 pulgadas de nieve. Mientras en Sky Valley, al noreste del estado se registraron 13 pulgadas de nieve la madrugada del sábado.

El frente llegó incluso a Pensacola, Florida, donde cayó nieve y se reportaron ráfagas a primeras horas de la mañana del sábado en varias otras ubicaciones del norte de Florida, incluida Destin.

Advertencias

Las advertencias de tormenta de invierno continúan en partes de Carolina del Norte y en una franja considerable de Virginia. Esto incluye Richmond. En el sur, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos que van desde el norte de Carolina del Norte hasta Virginia, incluida la ciudad de Raleigh.

En los estados del noreste y del Atlántico medio, las alertas de tormentas de invierno están vigentes desde partes de Virginia hasta Massachusetts, incluidas Boston, partes de Long Island y el sur de Nueva Jersey, la península de Delmarva y el sur de Maryland.



Los avisos de clima invernal se emitieron desde Maine hasta el norte de Virginia, incluidas las áreas metropolitanas de Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington DC.

Duración

La nieve disminuyó el sábado por la mañana en la mayor parte del sureste. La nieve puede persistir durante gran parte del día en partes del oeste y el norte de Carolina del Norte, Virginia y las montañas de Virginia Occidental.

El sábado por la noche, la nieve gradualmente disminuirá desde el Hudson Valley de Nueva York y Nueva Jersey al sur y al oeste. Nieve moderada a localmente fuerte continuará en Nueva Inglaterra toda la noche.

Algunos restos de nieve pueden caer aún en partes del norte de Nueva Inglaterra la madrugada del domingo antes de que el sistema finalmente se dirija al este de Canadá.

Texas

Los primeros copos de nieve de la tormenta invernal llegaron cerca de la frontera de Estados Unidos con México. La nieve cayó en la mañana del jueves 7 de diciembre en partes del oeste de Texas, que se extendió hacia el este hasta Texas Big Bend y el Valle del Río Grande, incluyendo Laredo y Fort Stockton.



"Estamos experimentando retrasos con el transporte en autobús debido al clima, el tráfico y la dotación de personal", dijeron autoridades de Houston en un comunicado enviado el viernes por la mañana. "La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad, especialmente en condiciones inusuales, como las que existen hoy en la ciudad ", añadió.

Más de seis pulgadas de nieve cayeron en algunos de los terrenos más montañosos de Texas Big Bend. En el centro de Texas, de 1 a 2 pulgadas de nieve cayeron la noche del jueves a lo largo del corredor Austin y San Antonio. Cuatro pulgadas de nieve acumuladas en Dime Box, Texas, al este de Austin.



Mississippi

Gran parte del suroeste de Mississippi ha reportado entre 4 y 7 pulgadas de nieve, incluidas 7 pulgadas en Bay Springs. Jackson reportó 5.1 pulgadas de nieve, Meridian tuvo 5 pulgadas y Hattiesburg recogió 4.1 pulgadas. También se observó nieve a lo largo de la costa del Golfo de Mississippi en Gulfport, Bay St. Louis y Pass Christian.



Partes del sur de Mississippi recibieron hasta medio pie de nieve, convirtiendo al frente en una de las mayores tormentas que han azotado la zona desde que comenzaron los registros, según el Servicio Meteorológico Nacional.



Georgia

Los lados norte y noroeste del área metropolitana de Atlanta recogieron de 5 a 12 pulgadas de nieve, en una franja que va desde los condados de Paulding y el noroeste de Cobb hasta Bartow, Cherokee y partes de los condados norte de Fulton.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en el lado suroeste de la ciudad, llegó a reportar 2.3 pulgadas de nieve el 8 y 9 de diciembre. En el noreste de Georgia, cayeron hasta 18 pulgadas de nieve en Mountain City.



El Farmer's Almanac, que pronostica el clima estacional, anunció que el invierno del 2018 será frío y nevado, un cambio con respecto al invierno suave del año pasado, pero no más frío que las temperaturas promedio para esta época del año. Gran parte del país, en particular la costa este, verá un invierno húmedo, con más nieve que de costumbre.