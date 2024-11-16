Video Mira las inusuales imágenes del eclipse lunar parcial durante una superluna

Es un placer ver una superluna, pero ese orbe brillante seguirá estando casi llena cuando la lluvia de meteoros llamada leónidas alcance su máximo esplendor este fin de semana.

Las leónidas son conocidas por sus meteoros de alta velocidad, que pueden viajar a una velocidad de hasta 70 kilómetros por segundo (44 millas por segundo).

Pero la superluna brillante, por su brillo mayor, probablemente oculte los meteoros en la mayoría de los lugares, salvo los más brillantes,

Desafortunadamente, este año, las condiciones para observarlas se verán afectadas por una luna casi llena, indicó el experto Shyam Balaji, del King's College.

¿Cómo ver la lluvia de meteoros leónidas?

Esta lluvia de meteoros puede dar lugar a unos 15 meteoros visibles por hora en condiciones ideales de observación.

¿Cómo puedes ver las leónidas? La lluvia de meteoros durará hasta el 2 de diciembre, pero la actividad máxima de este año es este domingo.

Las lluvias de meteoros suelen ser más visibles entre la medianoche y las horas previas al amanecer.

“Observar durante las primeras horas de la mañana, cuando la luna está más baja en el cielo, puede mejorar las posibilidades de ver más meteoros”, indicó el experto.

Es más fácil ver estrellas fugaces en cielos oscuros, lejos de las luces de la ciudad. Las lluvias de meteoros también parecen más brillantes en noches sin nubes.

No es necesario tener un equipo especial para ver las lluvias de meteoros. Y sus ojos se adaptarán mejor a ver meteoros si no está mirando su teléfono.

¿Qué es una lluvia de meteoros? Una "estrella fugaz"

Se producen varias lluvias de meteoros al año. La mayoría de las lluvias de meteoros se originan a partir de los restos de cometas. La fuente que genera la lluvia de las Leónidas es el cometa Tempel-Tuttle.

Cuando las rocas del espacio entran en la atmósfera de la Tierra, la resistencia del aire las calienta mucho. Esto hace que el aire brille a su alrededor y deje brevemente una cola de fuego detrás de ellas: el final de una “estrella fugaz”.

Las bolsas de aire brillantes que rodean las rocas espaciales que se mueven rápidamente, que van desde el tamaño de una partícula de polvo hasta el de una roca, pueden verse en el cielo nocturno.

¿Cuándo será la próxima lluvia de meteoros?

La sociedad de meteoros mantiene una lista actualizada de las próximas lluvias de meteoros grandes, incluidos los días de mayor visibilidad y las condiciones de luz de la luna.

La próxima gran lluvia de meteoros es las g emínidas, que alcanza s u punto máximo a mediados de diciembre.