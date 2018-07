Trump, cruel con los débiles y fiel con los autócratas

Los contrastes de este presidente no podían ser mayores. Es despiadado con los más desprotegidos. De otra forma no puede explicarse su política de tolerancia cero que llegó a su punto más cruel cuando casi 3,000 niños fueron separados de sus padres en la frontera. Tras la condena mundial a su política y la intervención de los tribunales, se inició un proceso de reunificación tan caótico como la presidencia de Trump, y al sol de hoy se desconoce si todos esos niños arrebatados a sus padres volverán a verlos. El daño psicológico infligido sobre familias que ya venían huyendo de situaciones terribles es simplemente imperdonable. También ha cambiado las reglas del juego para impedir que más centroamericanos en particular puedan solicitar asilo exitosamente porque la violencia de las pandillas y la doméstica ya no serán causales que garanticen asilo.