Rojos contra azules

Estados Unidos está totalmente dividido entre rojos y azules. En las pasadas elecciones para el Congreso, los republicanos mantuvieron el control del Senado. Pero los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes. Y no hay posibilidades de encontrar un camino en común. El color morado no existe. Donald Trump rompió el jarrón de la civilidad política y no hay manera de pegar sus partes.

Trump miente frecuentemente, según las listas que tienen The New York Times y The Washington Post. Por eso hay una férrea cobertura de prensa: porque no dice la verdad, no porque los periodistas seamos el “enemigo del pueblo”, como asegura Trump.