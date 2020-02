Putin carga de nuevo contra nuestra democracia

El segundo acto de la tragicomedia se dio el domingo cuando, con Grenell establecido ya en su nuevo cargo, cambió bruscamente la relación de los hechos. La nueva versión dice que la inteligencia podría haber “exagerado” la actual injerencia rusa. Moscú, en efecto, estaría interfiriendo en nuestras elecciones y preferiría a Trump como presidente. Pero, “al menos por ahora”, no habría evidencias de que “esos dos objetivos estén mezclados”, según informa hoy el New York Times. (Ver “ Dueling Narratives Emerge from Muddied Account of Russia’s 2020 Interference”, TNYT).