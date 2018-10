Poniendo en perspectiva la caravana de los migrantes

En primer lugar, los problemas que impulsan la migración desde Centroamérica han existido durante ya varios años. Esto no quiere decir que estos no sean problemas graves, sino que no hay nada nuevo que haya provocado la caravana en este momento. Las tasas de homicidios han sido extraordinariamente altas en el Triángulo Norte por algún tiempo, y aunque han descendido considerablemente en Honduras y El Salvador, todavía son dos y tres veces más altas que el promedio regional. Guatemala ha sufrido un aumento en los homicidios en los últimos tiempos, pero en general Guatemala tiene las tasas de homicidios más bajas de los tres países, por lo que esto no explica por qué los guatemaltecos están migrando en mayor número en este momento.