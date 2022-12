El 'dumping' de migrantes en navidades

El cruel vertido de migrantes que realizan Abbott y sus colegas republicanos Doug Ducey, de Arizona y Ron DeSantis, de la Florida, en diversos estados y ciudades, se afinca en el populismo que practican los tres. A primera vista su objetivo es contrarrestar la afluencia irregular de migrantes por la frontera sur. Así lo describen ellos a menudo, incluyendo DeSantis, cuyo estado no tiene frontera con México ni padece los mismos retos migratorios que Texas y Arizona. Pero ninguno confiesa en público su motivación profunda: azuzar el miedo a la inmigración para polarizar a los estadounidenses entre buenos – blancos no hispanos, cristianos, nativos – y malos que en principio somos todos los demás, especialmente los inmigrantes recientes, miembros de minorías, liberales y todos aquellos que no comulgamos con su política del miedo y divisionismo.