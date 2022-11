Los negacionistas

Todavía no tenemos todos los resultados. Pero lo que sí es cierto es que algunos de estos negacionistas se han infiltrado en la estructura electoral de Estados Unidos y que, en un momento dado, podrían obstaculizar el correcto funcionamiento de la democracia. El diario The New York Times identificó al menos a 220 republicanos que cuestionaron las elecciones presidenciales del 2020 y que ganaron sus contiendas el martes pasado. (Al menos 120 negacionistas perdieron). ¿Qué pasaría si dependiera de alguno de ellos el certificar una elección o dar como ganador a un opositor político?