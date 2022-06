Desmitificar como agradecimiento

Tener lados perfectibles no desmerece a ninguna sociedad (ni señalarlos nos hace ingratos). Por el contrario, las enormes virtudes de Estados Unidos como nación es lo que hacen que este país no cese de superarse a sí mismo. Su institucionalidad, su concepción de los ciudadanos, su visión de la ley, su sentido de la innovación, su capacidad de cambio, su infraestructura, el nivel de sus profesionales, su nobleza con otras culturas, sus libertades abundantísimas -no debe haber en la historia de la humanidad un país en el que las libertades individuales estuviesen más estructuradas-.