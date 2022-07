Aun en el limbo, DACA sigue en la pelea

Así, aunque los Dreamers siempre han gozado de simpatía entre políticos y entre la población en general, todavía no se aprueba una legislación que los legalice, de tal modo que se depende de programas como el que autorizó, bajo presión, el presidente Barack Obama en 2012; nos referimos a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que concede permisos de trabajo y protección de la deportación a quienes llegaron a Estados Unidos antes de 2007. No obstante, un fallo judicial lo limita a renovar permisos y a no aceptar nuevas solicitudes. Este año, por ejemplo, 100,000 jóvenes indocumentados se graduaron de preparatoria sin la posibilidad de solicitar DACA.