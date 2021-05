Nuevas leyes antidisturbios socavan nuestra democracia

No hay justificación política o moral para protestar con violencia o causar disturbios. Pero sobran las leyes federales y estatales que castigan esas transgresiones. Además, un análisis independiente del Crowd Counting Consortium, en la Universidad de Connecticut, revela que, de 12,000 protestas públicas el año pasado, 96 % no causaron daños a propiedades y 98 % no provocaron lesiones a nadie. Estos datos sugieren que no hay necesidad de adoptar medidas draconianas contra las protestas.