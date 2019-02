Los primeros días de AMLO

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador comenzó de prisa y dando la cara. Y esto ya es un cambio. Se nota que llevaba más de 12 años preparándose para este momento. No tiene dudas –al menos en público– del rumbo a seguir.

El primer cambio es obvio y visible: casi todos los días, a las siete de la mañana, en su conferencia de prensa –“la mañanera”– AMLO da la cara y explica lo que está haciendo. Sí, se tarda en dar sus respuestas –"no hablo de corridito", me dijo alguna vez– pero no sé de ningún periodista que no le haya podido hacer una pregunta. El contraste con el expresidente Enrique Peña Nieto –que se escondía y nunca se atrevió a dar una sola conferencia de prensa en su sexenio con preguntas abiertas para todos– es enorme.