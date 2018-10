Hay sugerencias de que esta caravana fue financiadas por el billonario George Soros o por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero yo no vi el dinero por ningún lado. Los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses que conocí no tenían ni un dólar para comprar una botella de agua .

Pasé dos días con la caravana y no vi a una sola persona del Medio Oriente. Trump, para meterle miedo a los votantes, ha sugerido (sin ninguna prueba) que Estados Unidos está en un peligro inminente por esta caravana. Pero déjenme decirles algo: esta NO es una invasión.

Muchos no entienden cómo se creó uno de los grupos más grandes de la historia de la migración centroamericana hacia el norte. La respuesta es sencilla: se enteraron por la televisión y en sus celulares . Además, en un grupo tan grande se reducen las posibilidades de ser atracado en el camino o de ser abusada sexualmente. Y también hay una cuestión de dinero. Un coyote cobra de cuatro a 10,000 dólares por persona para llevar a un centroamericano a Estados Unidos. Y ahora estos caminantes, los más pobres de los pobres, no han tenido que pagarle a nadie.

La verdad, no sé cómo van a llegar los niños a Estados Unidos. Están exhaustos. Sus papás los llevan en carritos y en hombros pero no pueden más. La bestia –ese tren angelical y diabólico, a la vez– no es una opción para las familias. Y con ese sol y las altas temperaturas algo terrible puede pasar.

Tarde o temprano algunos de estos refugiados llegarán a la frontera con Estados Unidos. Pero, por favor, no se dejen engañar por Trump. No vienen a invadir. El país más poderoso del mundo también tiene sus obligaciones con los más débiles y necesitados. Y no he visto seres más vulnerables que los niños de la caravana. Ellos no son el enemigo.