Llegó la hora de estar #TodosConVenezuela

A mí me duele Venezuela porque es el país que me abrió las puertas y me dio oportunidades. Es donde aprendí a jugar beisbol, donde empecé a cantar al ritmo del Caribe, donde tuve mi primera novia, donde conocí al amor de mi vida que sigue a mi lado y donde nacieron mis cinco hijos.