Libros prohibidos y editores valientes

Los editores y medios de comunicación no somos una agencia de relaciones públicas de ningún gobierno. Por ejemplo, los reporteros nunca estuvimos moralmente obligados a publicar los miles de tuits y a difundir todo lo que decía el expresidente Donald Trump. Al contrario, muchas de las cosas que decía eran mentiras. De la misma manera, ningún medio en México ha tenido la obligación de transmitir íntegramente todas las “mañaneras” del presidente López Obrador durante los últimos tres años. Eso no sería buen periodismo y, además, debemos cuestionarlo constantemente. Sobre todo cuando tiene “otros datos” que no coinciden con la realidad.