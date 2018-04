Latino Victory: Scott Pruitt debe renunciar

Cuando cortemos el último árbol, cuando pesquemos el último pez, cuando envenenemos el último río, solo entonces nos daremos cuenta de que el dinero no se come. Este proverbio Nativo Americano advierte sobre el peligro que corremos si no protegemos el medio ambiente, y lo inútil que sería el dinero si no tenemos un planeta sustentable. La agencia gubernamental que tiene como prioridad proteger el medio ambiente, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), es liderada por Scott Pruitt, una persona para quien el dinero tiene más valor que el aire que respiramos y el agua que bebemos.