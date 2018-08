Las niñas son la clave para impulsar el futuro STEM de Estados Unidos

Las nuevas tecnologías e innovaciones científicas hacen nuestro mundo más conectado y más competitivo, y no son los científicos y los expertos en Silicon Valley los únicos que están notando los cambios. Como senadora federal por Nevada y como presidenta ejecutiva de Girl Scouts of the USA, hemos visto de primera mano cómo la tecnología está cambiando la estructura de nuestras vidas cotidianas e incrementado la competitividad de los negocios estadounidenses en pueblos y ciudades a lo ancho del país.

Necesitamos asegurar que resguardemos nuestra ventaja competitiva y la posición de Estados Unidos como líder económico del siglo 21. Y para ello tenemos un arma secreta: las niñas estadounidenses. Girls Scouts of the USA sabe que las niñas son capaces de cualquier cosa que se propongan. Durante más de 100 años, Girl Scouts ha fomentado el increíble potencial de las niñas para lograr retos sorprendentes en tecnología e innovación, desde ganar sus primeras insignias en circuitería eléctrica a principios del siglo 20 hasta los esfuerzos de las Girl Scouts de hoy en día para construir prótesis ortopédicas, diseñar programas de cómputo y distinguirse en competencias de robótica de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).