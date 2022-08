La vida secreta de las maletas

Dos mandamientos del viajero tranquilo: si no cabe en la maletita, no va; y solo viajas con lo que tú puedas cargar con dos manos y sin ayuda. Claro, en este último viaje rompí la regla, chequé equipaje y perdí más de medio día buscando la maldita maleta. Me arrepentí: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.