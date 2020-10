La crisis del Estado de derecho en Guatemala

Esto generó una denuncia de parte de un candidato y la Corte Suprema la aceptó de manera repentina. Esa decisión viola claramente la jurisprudencia que establece que no se puede acusar a los magistrados por el contenido de sus resoluciones, por lo que la misma CC suspendió la denuncia. En un acto de desacato la Comisión Permanente del Congreso (que incluye a su presidente Allan Rodríguez, del mismo partido que Giammattei) continuó con la acusación contra la CC a pesar de haber quedado sin efecto. Ante esto, la CC dictó la desobediencia al decretar que se había cometido un delito por lo que el Ministerio Público debía encauzar penalmente a los diputados que desacataron.

Dentro de la sociedad civil despierta preocupación que la única persona que no tiene ningún cargo y que ha sido denunciada junto al resto de funcionarios, ha sido Helen Mack, quien fue galardonada con el premio Nobel Alternativo Right Livelihood Award por su trabajo en favor de la justicia. Esto implica alta vulnerabilidad pues al ir contra ella dejan claro que no se tolerarán críticas ni libertad de asociación.