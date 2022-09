El George Wallace del Siglo XXI

Blake Hounshell, analista del New York Times, asegura que la jugada de De Santis responde a un cálculo electoral, sabiendo que su base blanca y rural es sensible al tema migratorio y siente aversión por la población inmigrante.

Eso explica que entre las personas que De Santis manda a movilizar como si fueran material de propaganda no se encuentren cubanos, cuya afluencia indocumentada ha aumentado notablemente en los últimos meses, pero cuya población de votantes en Florida es lo suficientemente numerosa como para no arriesgarse a que la jugada le saliera en contra.