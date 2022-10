La paradoja de los inmigrantes que son antiinmigrantes

Es un fenómeno complejo. Por una parte, hay una dupla miedo-religiosidad que juega el mismo papel que ha jugado desde el principio de los tiempos: si yo pertenezco a algo más grande que mi propia existencia (que es de lo que se trata el instinto religioso per se, la necesidad del ser humano de que su existencia lo trascienda), estoy salvado, a diferencia de esos que no pertenecen al mismo grupo al que yo he decidido pertenecer.