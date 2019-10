Julián Castro, el candidato presidencial que está haciendo historia

"Nuestra historia tiene capítulos turbios que duelen leer, pero que debemos enfrentar para que no se vuelvan a repetir. No la podemos cambiar, pero si podemos escribir una historia latina que cemente las contribuciones que hemos hecho en este país—al igual que nuestro poder político. Debemos asegurar que nuestra gente siga haciendo historia no como víctimas de la opresión, sino como agentes de cambio".