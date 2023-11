Presidenta María Corina

“A una dictadura brutal -la tiranía como la que hay en Venezuela- la única forma de derrotarla es con mucha fuerza, fuerza ciudadana,” me dijo en una entrevista desde Caracas. Ella es una de las pocas figuras de la oposición venezolana que no ha emigrado a pesar de las constantes amenazas contra ella y su familia. “Aquí no hay ninguna ingenuidad de nuestra parte, pero están dadas unas condiciones únicas”.