¿Hasta cuándo?

AMLO también se equivoca al creer falsamente que quienes lo criticamos -por su falta de resultados significativos en materia de seguridad- lo hacemos por consigna. No entiende que nuestra principal responsabilidad social como periodistas es cuestionar a los que tienen el poder. Y él tiene mucho poder. Las críticas no son solo contra AMLO. A través del Noticiero Univision, desde 1986, he ejercido el periodismo independiente y he cubierto décadas de abusos en México.