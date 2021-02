El déjà vu del debate migratorio

Y del bando demócrata comienzan a escucharse también sus mismos “argumentos”: que si no se puede todo a la vez, que si hay que ir por partes, que tenemos mayorías en el Congreso pero son estrechas y necesitamos republicanos, etc., etc... Es decir, son igualmente excusas que van extendiendo más y más un discurso gastado que suena a “esperanza”, sí, pero que a la postre se diluye y se convierte solo en un cúmulo de buenas intenciones que a nadie le sirve, sobre todo no a los inmigrantes, ni a sus familias.