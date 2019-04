Es muy fácil matar en México

México es un país muy peligroso. El principal reto del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, es que no sigan matando a tantos mexicanos. Pero, hasta el momento, las cosas no han cambiado.

Hubiera sido injusto titular esta columna Los Muertos de AMLO porque él apenas lleva unos meses en la presidencia y no es responsable de las condiciones en que le dejaron el país. Pero la violencia no se ha detenido, mágicamente, solo porque el nuevo presidente tiene ideas distintas para enfrentar este problema.

A mí lo que me preocupa es que no hay un Plan B y que no existe una estrategia a corto plazo para detener tantos asesinatos. ¿Acaso los mexicanos tienen que resignarse a vivir en uno de los países más violentos del hemisferio hasta que empiece a funcionar la Guardia Nacional en un par de años? ¿Qué hacemos mientras?