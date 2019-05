Entre el control y la hipocresía republicana, la libertad de la mujer está en juego

La ola de leyes estatales que limitan el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, bajo el disfraz hipócrita del derecho a la vida, son una segunda alarma. Esta vez, no podemos ignorarla, ya que si no frenamos este movimiento de opresión, las mujeres perderemos la libertad que tanto nos ha costado.

Cuarenta años atrás, las mujeres solteras, divorciadas o viudas no podían obtener una línea de crédito en un banco sin la firma de un hombre, y las mujeres podían ser despedidas de su empleo tras quedar embarazadas. No teníamos independencia social, económica o política –vivíamos casi en estado de esclavitud–. Hoy, estas prácticas parecen ser de una época lejana y la gente las considera arcanas y hasta ridículas. Pero puede tomar tan solo una generación el revocar las leyes que hicieron de estas prácticas un acto ilegal e inmoral. Si no lo creen, hay que ver legislaciones como la de Alabama, que fue aprobada por 25 hombres que nunca en su vida han estado embarazados y que nunca tendrán que lidiar con lo político que es tener una matriz en este país.