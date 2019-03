En busca de una solución de realismo mágico para Venezuela

El mayor regalo de Gabriel García Márquez al mundo fue el género de ficción conocido como “realismo mágico”. La ficción de Gabo se basaba en un periodismo de investigación serio y una observación diligente de los hombres y mujeres de la legendaria costa atlántica de Colombia, la tierra no tan ficticia que él llamó “Macondo”.

( Aquí entra por primera vez Macondo, no puedo creer lo que vi en ese momento ) .

Entre las voces más fuertes en contra de este ataque descarado a la libertad de expresión estuvieron la del Departamento de Estado de Estados Unidos y la de Fox News. Cuando regresó, Ramos expresó en un tuit su profunda gratitud por las acciones de ambos. Luego tuvo una entrevista respetuosa con el apologista en jefe de Trump, Sean Hannity, en la que ambos hombres acordaron dejar de lado sus diferencias políticas. Ramos agradeció a Hannity, y Hannity reconoció que "no se trata de política".

El hecho de que Maduro pueda ser el deus ex machina de un genuino momento de acercamiento periodístico entre Ramos y Hannity es digno del Macondo de García Márquez... pero realmente sucedió.

Desde Rusia (¿y tal vez China?) con amor

Sin embargo, el diálogo no equivale necesariamente a una salida negociada.

Supongamos que las Naciones Unidas están dispuestas a desempeñar el papel de árbitro. (Nota: No de mediador entre Maduro y Guaidó). Establezcamos cuatro condiciones previas para esa discusión, que se acordarían en el contexto de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Obviamente, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) tendrían que votar a favor de ese compromiso.

• Un período de tiempo definido para la discusión, al final de la cual Maduro abandonaría voluntariamente el Palacio de Miraflores y Venezuela.

• Un país de exilio acordado que aceptaría voluntariamente al tirano chavista.

• Una cantidad no negociable de individuos y de dinero, determinada por el Consejo de Seguridad, que Maduro podría llevar consigo.

• Un compromiso por parte de la Corte Penal Internacional de no perseguir a Maduro y su partido, siempre que no salgan de su destino de exilio. Nunca.