El presidente y el periodista

Informar sobre la violencia en México no es golpetear. Se trata de destacar el principal problema del país. Eso es lo que hacen los periodistas. ¿Acaso quisiera el presidente que no habláramos de la violencia que hunde al país? Imposible. Ese aparente deseo presidencial me recuerda tanto la canción de la película Encanto de Disney: “ No se habla de Bruno, no, no, no”. Pero en la realidad sí hay que hablar de lo que está matando a tantos mexicanos.